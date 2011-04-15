Рисовые хозяйства Кубани перейдут на режим экономии воды

Рисовые хозяйства Кубани предупредили о возможном дефиците воды. Об этом сообщило Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) по итогам заседания межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохозяйственного комплекса Средней и Нижней Кубани.



Участники рассмотрели прогноз развития водохозяйственной обстановки, так как в связи с длительным периодом отсутствия осадков в регионе, полезная емкость Краснодарского водохранилища до настоящего времени не наполнена до заданных параметров.



Минсельхозу России и Минсельхозу Краснодарского края было рекомендовано разработать мероприятия по экономии воды и ее рациональному использованию рисосеющими хозяйствами, расположенными в регионе Нижней Кубани, на случай дефицита воды в период орошения.





"AK&M" от 07.02.2020