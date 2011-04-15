Инфляция в РФ в феврале может составить 0.3-0.4%, Минэкономразвития

Инфляция в РФ в феврале может составить 0.3-0.4% м/м, что соответствует диапазону 2.3-2.4% г/г. Вероятность снижения инфляции до 2.2% г/г в I квартале 2020 года оценивается как высокая. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития.



В январе 2020 года инфляция продолжила замедление - до 2.4% г/г после 3% г/г по итогам 2019 года, что оказалось несколько ниже оценки Минэкономразвития.



Основной вклад в снижение темпов годовой инфляции в январе текущего года внес выход из базы расчета ряда проинфляционных немонетарных эффектов, действовавших с 1 января 2019 года: повышение базовой ставки НДС на 2 п.п. и сопутствующая частичная индексация регулируемых цен и тарифов, а также введение нового порядка оплаты услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов.



Кроме того, сдерживающее влияние на инфляцию в секторе регулируемых услуг оказал перенос индексации тарифов городского пассажирского транспорта на февраль в ряде крупных регионов.





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