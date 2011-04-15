Дайджест газеты "Коммерсант" от 10 февраля 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 10 февраля 2020 года.



БАНКОМАТЫ КУПИЛИСЬ НА ПОДДЕЛКИ

ОБМЕН ФАЛЬШИВЫХ КУПЮР НА НАСТОЯЩИЕ ОБОШЕЛСЯ СБЕРБАНКУ ПОЧТИ В 3 МЛН РУБЛЕЙ





Как стало известно "Ъ", ГСУ СКР по Красноярскому краю завершило расследование необычной кражи, совершенной у местного отделения Сбербанка: злоумышленники через банкоматы пополнили свои счета "билетами банка Сувенир" достоинством 5 тыс. "дублей", похитив таким образом у кредитного учреждения почти 3 млн руб. При этом в числе обвиняемых оказались только рядовые участники группы, а организаторов хищений, успевших провернуть подобные аферы в нескольких городах России, установить пока не удалось.





БАНКИР ПОЛУЧИЛ СРОК ПО РАСПИСКЕ

ЭКС-АКЦИОНЕР АЛЬТА-БАНКА ОСУЖДЕН НА ВОСЕМЬ ЛЕТ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО



К восьми годам колонии общего режима Тверской суд Москвы приговорил бывшего акционера и зампреда правления обанкротившегося в 2016 году Альта-банка Александра Китбаляна. Как было установлено в суде, привлекая ВИП-вкладчиков, он мошенническим путем похитил $10 млн у одного из них - предпринимателя Георгия Александрова. За эту аферу Александр Китбалян получил шесть лет лишения свободы, а общий срок наказания был назначен с учетом того, что банкир уже находится в колонии за схожее мошенничество.





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"AK&M" от 10.02.2020