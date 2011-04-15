Повтор! Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых

Совет директоров Банка России 7 февраля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. до 6% годовых. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики, подчеркивает ЦБ.



На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными.



"AK&M" от 10.02.2020