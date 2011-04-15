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10/02/2020
11:28

АСВ за январь направило на расчеты с 20 тыс. кредиторов 109 ликвидируемых банков свыше 3.7 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов за январь 2020 года направило на расчеты с 20 тыс. кредиторов 109 ликвидируемых банков свыше 3.7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ.

По состоянию на 1 февраля 2020 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 333 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил за весь период деятельности АСВ 45.3% (на 1 января 2020 года - также 45.3%). При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 67.1%, второй очереди - 36.4%, третьей очереди - 26.7%.

По данным на 31 января 2020 года, агентство осуществляет функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 366 кредитных организациях, в которых зарегистрировано 476.7 тыс. кредиторов с объемом требований 3.225 трлн руб.


"AK&M" от 10.02.2020
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