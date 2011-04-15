Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг КБ "МИА"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 7 февраля 2020 года подтвердило кредитный рейтинг АО КБ "МИА" (АО) на уровне "ВВВ+"(RU), изменив прогноз на "негативный". Об этом говорится в сообщении агентства.



Изменение прогноза по кредитному рейтингу Коммерческого банка "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество) (далее — АО КБ "МИА", банк) отражает мнение АКРА относительно возможного ухудшения оценки собственной кредитоспособности (ОСК) банка в среднесрочной перспективе и сокращения вероятности получения экстраординарной поддержки со стороны правительства Москвы в результате изменения структуры акционерного контроля над банком.



До января 2020 года банк находился в непосредственной собственности города Москвы в лице Департамента городского имущества. В настоящее время контролирующим акционером банка (100% акций) является Акционерное общество "Центральная топливная компания", которое принадлежит Департаменту городского имущества города Москвы.



АО КБ "МИА" — небольшой универсальный банк с ограниченной региональной концентрацией на Московском регионе, ориентированный на обслуживание предприятий, принадлежащих правительству Москвы или связанных с ним, а также физических лиц, в том числе в рамках городских социальных программ.



"AK&M" от 10.02.2020