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10/02/2020
11:45

Рубль остается уязвимым на фоне отсутствия активных действий со стороны ОПЕК+

Рубль начинает неделю вблизи отметки 64 в паре с долларом и 70 в паре с евро. Перед выходными российская валюта вновь оказалась в числе аутсайдеров среди валют развивающихся стран на фоне сохраняющейся неопределенности относительно перспектив распространения вируса. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Сегодня на старте торгов настроения на азиатских площадках остаются умеренно негативными. Участники сделки ОПЕК+ по-прежнему не договорились об экстренной встрече для обсуждения мер в ответ на риски сокращения спроса, как следствие, ситуация на нефтяном рынке остается источником рисков для российской валюты.

На текущей неделе в фокусе российского валютного рынка останется ситуация с распространением коронавируса. При этом обещания продолжения цикла снижения ключевой ставки от Банка России не создают рисков фиксации прибыли нерезидентами на рынке ОФЗ.

"AK&M" от 10.02.2020
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