Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/02/2020
12:06

Укртранснафта в 2019 году увеличила транспортировку нефти на 0.5% до 15.51 млн т

АО "Укртранснафта" в 2019 году увеличило транспортировку нефти на 0.5% до 15.51 млн т с 15.44 млн т годом ранее. Об этом говорится в сообщении Нафтогаза.

Объём внутренней транспортировки нефти на НПЗ в 2019 году составил 2.38 млн т - на 13.4% (281.3 тыс. т) больше, чем в 2018 году.

Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2019 году сократился на 1.6% до 13.1 млн т.

Укртранснафта вынужденно останавливала транзит российской нефти с 25 апреля по 11 мая 2019 года и с 17 по 21 мая 2019 года из-за попадания хлорорганических соединений в нефтепровод "Дружба".

Отметим, что к концу 2019 года Укртранснафте практически удалось наверстать непрокачанные объёмы, возникшие из-за остановки работы нефтепровода "Дружба" в апреле-мае.

18 января 2020 года Укртранснафта завершила вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений из украинского участка нефтепровода "Дружба".

В течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти из украинского участка нефтепровода "Дружба" российская Транснефть резервировала производственные мощности Укртранснафты и выплатило за предоставление услуг по резервированию с мая 2019 года по январь 2020 года 4.336 млн евро компенсации.


"AK&M" от 10.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100