Укртранснафта в 2019 году увеличила транспортировку нефти на 0.5% до 15.51 млн т

АО "Укртранснафта" в 2019 году увеличило транспортировку нефти на 0.5% до 15.51 млн т с 15.44 млн т годом ранее. Об этом говорится в сообщении Нафтогаза.



Объём внутренней транспортировки нефти на НПЗ в 2019 году составил 2.38 млн т - на 13.4% (281.3 тыс. т) больше, чем в 2018 году.



Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2019 году сократился на 1.6% до 13.1 млн т.



Укртранснафта вынужденно останавливала транзит российской нефти с 25 апреля по 11 мая 2019 года и с 17 по 21 мая 2019 года из-за попадания хлорорганических соединений в нефтепровод "Дружба".



Отметим, что к концу 2019 года Укртранснафте практически удалось наверстать непрокачанные объёмы, возникшие из-за остановки работы нефтепровода "Дружба" в апреле-мае.



18 января 2020 года Укртранснафта завершила вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений из украинского участка нефтепровода "Дружба".



В течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти из украинского участка нефтепровода "Дружба" российская Транснефть резервировала производственные мощности Укртранснафты и выплатило за предоставление услуг по резервированию с мая 2019 года по январь 2020 года 4.336 млн евро компенсации.





"AK&M" от 10.02.2020