Совкомбанк закрыл сделку по приобретению компании "Либерти Страхование"

Совкомбанк объявил о завершении сделки по приобретению АО "Либерти Страхование" у страховщика имущества и от несчастных случаев N 3 в США Liberty Mutual Group. Об этом говорится в сообщении банка.



Совкомбанк и Liberty Mutual Group подписали обязывающее соглашение 23 декабря. Сделка была согласована с ФАС и Банком России в январе-феврале 2020 года.



Совкомбанк является автокредитным банком N 4 в России, а Либерти Страхование, в свою очередь, специализируется в основном на моторном страховании. Таким образом, мы видим существенные синергии для нашего автокредитного бизнеса, как в части расширения сотрудничества с автодилерами, так и предложения новых продуктов для наших клиентов. Приобретение Либерти Страхования добавит банку еще один источник стабильного комиссионного дохода, что особенно важно в условиях падения процентных ставок, отмечается в сообщении.



Председатель правления ПАО "Совкомбанк" Дмитрий Гусев заявил, что "банк продолжит развивать страховой бизнес на базе самостоятельного и независимого юридического лица, при этом компания будет участвовать во всех тендерах банка в абсолютно равных условиях со всеми остальными игроками рынка. Мы убеждены в том, что отношения страховщика с банком должны строиться сугубо на рыночных принципах".



Совкомбанк планирует переименовать компанию в "Совкомбанк Страхование" в кратчайшие юридически возможные сроки.



Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.



Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 41% до 22 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Капитал банка вырос на 18% до 133 млрд руб., а активы банка достигли 1 трлн руб. Чистый процентный доход увеличился на 19% до 40.6 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 23% до 18 млрд руб.



АО "Либерти Страхование" входит в международную страховую группу Liberty Mutual. Группа основана в 1912 году. Основные направления бизнеса Либерти Страхование - автострахование, ДМС, страхование выезжающих за рубеж, имущества, грузов и банкострахование.



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