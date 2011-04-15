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10/02/2020
12:41

Кабмин утвердил план по переходу к выдаче ряда разрешений в электронном формате

Правительство РФ утвердило план перехода федеральных органов исполнительной власти на исполнение первоочередных государственных функций по выдаче разрешений в электронном виде. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Утверждён план мероприятий по переходу федеральных органов исполнительной власти до 31 декабря 2021 года на исполнение первоочередных государственных функций по выдаче разрешений в электронном виде.

Планом предусмотрен ускоренный переход 15 министерств и ведомств на оформление разрешительных документов по 47 наиболее востребованным гражданами и представителями бизнеса госуслугам.

"AK&M" от 10.02.2020
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