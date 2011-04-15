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10/02/2020
13:02

ФАС выявила нарушения в проекте госконтракта ФФОМС на 126 млн руб.

ФАС выявила нарушения в проекте госконтракта Федерального фонда Обязательного медицинского страхования (ФФОМС) на 126 млн руб. Заказчик не установил требований об обеспечении гарантийных обязательств. Как говорится в сообщении антимонопольной службы, заказчик не установил требований об обеспечении гарантийных обязательств.

Комиссия ФАС рассмотрела жалобу компании "А.Эксперт" на действия ФФОМС при закупке услуг по технической поддержке и сопровождению государственной информационной системы ОМС и инфраструктуры информационных ресурсов ФФОМС с ценой контракта 126 млн руб.

Доводы жалобы были признаны необоснованными, однако в ходе внеплановой проверки комиссия ФАС установила, что в проекте контракта отсутствуют требования об обеспечении гарантийных обязательств.

"AK&M" от 10.02.2020
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