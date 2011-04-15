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10/02/2020
13:14

На юго-востоке Москвы изменена схема движения

На юго-востоке Москвы изменена схема движения. Об этом говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Улица Льва Яшина стала односторонней. Проехать по ней можно в направлении от улицы Ухтомского Ополчения к проспекту Защитников Москвы.

Ширина улицы Льва Яшина составляет 8.5 м. Из-за припаркованных по обеим сторонам автомобилей возникали трудности встречного разъезда.

Изменение схемы движения позволит сделать проезд по улице Льва Яшина более безопасным, сохранив максимально возможное количество парковочных мест (194 парковочных места, 21 из которых предназначено для маломобильных граждан).

Негативный эффект для автомобилистов будет минимальным, так как перепробеги составят порядка 50 м.



"AK&M" от 10.02.2020
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