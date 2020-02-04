ЦБ РФ установил официальный курс евро на 11 февраля в размере 69.8226 руб. против 69.6288 руб. на 8 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



08.02.20 - 69.6288 руб.

07.02.20 - 69.0837 руб.

06.02.20 - 69.7443 руб.

05.02.20 - 70.1265 руб.

04.02.20 - 70.7921 руб.



























































































































































































































































































































"AK&M" от 10.02.2020