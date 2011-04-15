Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 февраля

Банк России установил на 11 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.6627

1 Азербайджанский манат 37.5896

100 Армянских драмов 13.3203

1 Белорусский рубль 29.1804

1 Болгарский лев 35.6919

1 Бразильский реал 14.7597

100 Венгерских форинтов 20.6508

1000 Вон Республики Корея 53.6344

10 Гонконгских долларов 82.1249

10 Датских крон 93.4275

1 Доллар США 63.7708

1 Евро 69.8226

100 Индийских рупий 89.2723

100 Казахстанских тенге 16.8361

1 Канадский доллар 47.9408

100 Киргизских сомов 91.2612

10 Китайских юаней 91.2994

10 Молдавских леев 36.2695

1 Новый туркменский манат 18.2463

10 Норвежских крон 68.8811

1 Польский злотый 16.3481

1 Румынский лей 14.6388

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.4228

1 Сингапурский доллар 45.9014

10 Таджикских сомони 65.7912

1 Турецкая лира 10.6512

10000 Узбекских сумов 66.9580

10 Украинских гривен 26.0066

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.1177

10 Чешских крон 27.8926

10 Шведских крон 66.0488

1 Швейцарский франк 65.2453

10 Южноафриканских рэндов 42.4358

100 Японских иен 58.0923

"AK&M" от 10.02.2020