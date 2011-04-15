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10/02/2020
13:57

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 февраля

Банк России установил на 11 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 42.6627
1 Азербайджанский манат 37.5896
100 Армянских драмов 13.3203
1 Белорусский рубль 29.1804
1 Болгарский лев 35.6919
1 Бразильский реал 14.7597
100 Венгерских форинтов 20.6508
1000 Вон Республики Корея 53.6344
10 Гонконгских долларов 82.1249
10 Датских крон 93.4275
1 Доллар США 63.7708
1 Евро 69.8226
100 Индийских рупий 89.2723
100 Казахстанских тенге 16.8361
1 Канадский доллар 47.9408
100 Киргизских сомов 91.2612
10 Китайских юаней 91.2994
10 Молдавских леев 36.2695
1 Новый туркменский манат 18.2463
10 Норвежских крон 68.8811
1 Польский злотый 16.3481
1 Румынский лей 14.6388
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.4228
1 Сингапурский доллар 45.9014
10 Таджикских сомони 65.7912
1 Турецкая лира 10.6512
10000 Узбекских сумов 66.9580
10 Украинских гривен 26.0066
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.1177
10 Чешских крон 27.8926
10 Шведских крон 66.0488
1 Швейцарский франк 65.2453
10 Южноафриканских рэндов 42.4358
100 Японских иен 58.0923

"AK&M" от 10.02.2020
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