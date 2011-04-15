Банк России на 11 февраля повысил курс евро к рублю более чем на 19 копеек до 69.8226 руб., курс доллара США - почти на 30 копеек до 63.7708 руб.

Банк России на 11 февраля повысил официальный курс евро к рублю более чем на 19 копеек до 69.8226 руб. с 69.6288 руб., курс доллара США - почти на 30 копеек до 63.7708 руб. с 63.4720 руб. 8 февраля.



Стоимость бивалютной корзины на 11 февраля увеличилась более чем на 25 копеек (+0.38%) до 66.4956 руб. с 66.2426 руб. 8 февраля.



"AK&M" от 10.02.2020