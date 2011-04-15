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10/02/2020
14:01

На юге столицы и в Новой Москве реконструируют и построят более 25 км газопровода

На юге столицы и в Новой Москве реконструируют и построят более 25 км газопровода, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Реконструкция газопроводов в Южном округе обусловлена длительным сроком их эксплуатации. Вместе с тем, это необходимо для повышения надёжности и безопасности газоснабжения для потребителей", - сказала А.Пятова.

Она уточнила, что реконструкцию газопровода низкого давления длиной 1.7 тыс. метров проведут в 1-м Кожуховском проезде и на ул. Автозаводская (район Даниловский). Площадь разработки проекта планировки территории (ППТ) - 4.04 га.

Газопровод высокого давления длиной 950 м планируется реконструировать на улице Харьковская, дом 1, корпус 1 в районе Бирюлево Западное. Площадь разработки ППТ - 1.76 га.

Кроме того, в деревнях Новомихайловское-Сенькино-Секерино-Елизарово-Уварово (Новая Москва) построят газопровод высокого и среднего давления. Площадь разработки ППТ - 36.5 га, длина газопровода составит 22.8 тыс. м.

Он станет частью закольцованной газораспределительной сети, нацеленной на распределение газа по территории поселений Первомайское и Михайлово-Ярцевское.

"Новый газопровод обеспечит бесперебойную подачу газа в населенных пунктах Новой Москвы", - отметила А.Пятова.

Решение о реконструкции и строении газопроводов принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии.


"AK&M" от 10.02.2020
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