На юге столицы и в Новой Москве реконструируют и построят более 25 км газопровода, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Реконструкция газопроводов в Южном округе обусловлена длительным сроком их эксплуатации. Вместе с тем, это необходимо для повышения надёжности и безопасности газоснабжения для потребителей", - сказала А.Пятова.



Она уточнила, что реконструкцию газопровода низкого давления длиной 1.7 тыс. метров проведут в 1-м Кожуховском проезде и на ул. Автозаводская (район Даниловский). Площадь разработки проекта планировки территории (ППТ) - 4.04 га.



Газопровод высокого давления длиной 950 м планируется реконструировать на улице Харьковская, дом 1, корпус 1 в районе Бирюлево Западное. Площадь разработки ППТ - 1.76 га.



Кроме того, в деревнях Новомихайловское-Сенькино-Секерино-Елизарово-Уварово (Новая Москва) построят газопровод высокого и среднего давления. Площадь разработки ППТ - 36.5 га, длина газопровода составит 22.8 тыс. м.



Он станет частью закольцованной газораспределительной сети, нацеленной на распределение газа по территории поселений Первомайское и Михайлово-Ярцевское.



"Новый газопровод обеспечит бесперебойную подачу газа в населенных пунктах Новой Москвы", - отметила А.Пятова.



Решение о реконструкции и строении газопроводов принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии.





"AK&M" от 10.02.2020