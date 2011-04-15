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10/02/2020
14:15

Москва упростит административные процедуры в сфере строительства

Правительство Москвы намерено в ближайшие годы упростить систему администрирования в сфере строительства, заявил на Всемирном урбанистическом форуме (World Urban Forum-10) руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Мы продолжим работу по упрощению административных процедур и цифровизации строительной отрасли. В ближайшие годы планируется серьёзно изменить систему администрирования в сфере строительства", - сказал С.Лёвкин.

По его словам, направленные на снижение административных барьеров в строительстве реформы напрямую скажутся на стоимости возведения зданий в российской столице.

На сегодня в Москве успешно применяется система предоставления государственных услуг в электронном виде. На официальном сайте мэра и правительства Москвы заявителям доступно 22 государственные услуги в сфере строительства - от выдачи градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) до получения разрешения на ввод. Причём 18 из них предоставляются только онлайн.


"AK&M" от 10.02.2020
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