Москва упростит административные процедуры в сфере строительства

Правительство Москвы намерено в ближайшие годы упростить систему администрирования в сфере строительства, заявил на Всемирном урбанистическом форуме (World Urban Forum-10) руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Мы продолжим работу по упрощению административных процедур и цифровизации строительной отрасли. В ближайшие годы планируется серьёзно изменить систему администрирования в сфере строительства", - сказал С.Лёвкин.



По его словам, направленные на снижение административных барьеров в строительстве реформы напрямую скажутся на стоимости возведения зданий в российской столице.



На сегодня в Москве успешно применяется система предоставления государственных услуг в электронном виде. На официальном сайте мэра и правительства Москвы заявителям доступно 22 государственные услуги в сфере строительства - от выдачи градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) до получения разрешения на ввод. Причём 18 из них предоставляются только онлайн.





"AK&M" от 10.02.2020