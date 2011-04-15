Нерезиденты в январе продолжали наращивать вложения в ОФЗ

В январе 2020 года доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД увеличилась на 1.8 п.п. до 33.2%. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Прирост доли нерезидентов был обусловлен в том числе погашением 29 января 2020 года выпуска ОФЗ на 250 млрд руб., в котором отсутствовали вложения нерезидентов на дату погашения. В январе нерезиденты и дочерние иностранные организации больше всего покупали ОФЗ



на аукционах (113 млрд руб.), на биржевых торгах покупки составили 15 млрд руб. Остальной объём покупок пришёлся на внебиржевой рынок.



Кривая доходности ОФЗ по итогам января 2020 года не превысила уровней конца 2019 года.



Снижение доходностей в начале месяца было компенсировано некоторым их ростом в конце января.



Снижение кривой доходности ОФЗ в январе происходило на всех сроках свыше 1 года. В среднем доходность по ценным бумагам со сроком до погашения 2–15 лет снизилась в январе на 11 б.п., по ценным бумагам со сроком погашения до 1 года доходность выросла на 15 б.п.



На конец января кривая доходности ОФЗ оставалась ниже уровня начала апреля 2018 года (до введения очередных антироссийских санкций) в среднем на 78 б.п.



"AK&M" от 10.02.2020