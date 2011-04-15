ЦБ объявил учётную цену золота на 11 февраля - 3227.24 руб./г против 3200.38 руб./г на 8 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 11 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3227.24 руб./грамм
Серебро: - 36.43 руб./грамм
Платина: - 1988.77 руб./грамм
Палладий: - 4853.01 руб./грамм
----------------------------------------
Цены за последние 5 дней, руб./грамм
04.02 05.02 06.02 07.02 08.02
Золото 3244.10 3204.39 3152.67 3159.22 3200.38
Серебро 36.75 36.24 36.01 35.57 36.25
Платина 1956.10 1998.67 1972.19 1970.54 1977.41
Палладий 4686.82 4902.85 5043.21 4873.85 4771.09