Почти 40% микрозаймов в IV квартале приходилось на заёмщиков с долговой нагрузкой более 80%, ЦБ

Для заёмщиков МФО в целом характерна повышенная долговая нагрузка, говорится в материалах ЦБ.



Более половины микрозаймов (53.7%) в IV квартале 2019 года приходилось на заёмщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%, при этом 36.9% микрозаймов - заёмщики с ПДН более 80%. Об этом говорится в материалах Банка России.



Заёмщики с ПДН более 80% в основном сконцентрированы в сегменте микрозаймов с рассрочкой платежа (Installment) - 70.6% от совокупного объёма выдач микрозаймов заёмщикам с ПДН более 80%, что в целом соответствует доле этого сегмента в общем объёме рынка микрозаймов.







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