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10/02/2020
16:59

Минэкономразвития предложило перечень первоочередных задач по повышению энергоэффективности

Замминистра экономического развития Михаил Расстригин представил меры по повышению энергетической эффективности на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Энергетика". Об этом говорится в сообщении министерства.

"По нашему мнению, первоочередные действия по повышению энергетической эффективности должны быть сосредоточены в наиболее энергоёмких секторах экономики: жилищном секторе, энергетике, обрабатывающей промышленности. Ключевым драйвером для высвобождения существенного накопленного потенциала энергоэффективности и снижения энергоемкости ВВП является технологический фактор, а именно развитие и внедрение современных энергосберегающих технологий" - заявил М.Расстригин.

Всего было представлено 6 ключевых мероприятий, которые могут принести наибольший эффект уже в ближайшее время.

Первое предложение касается повышения эффективности потребления тепловой энергии в МКД, в первую очередь, за счёт установки автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием, общедомовых приборов учёта тепла и утепления зданий. Причём, предлагается данные мероприятия частично субсидировать государством. По расчётам, инвестиции составят порядка 56 млрд руб., в том числе за счёт средств бюджета – 20 млрд руб., эффект – 9 млрд руб. в год.

Согласно второму предложению повышение эффективности потребления электрической энергии в МКД можно достичь путём 100%-го субсидирования мероприятий по замене освещения мест общего пользования на энергоэффективное, установки систем управления освещением, установки систем АИИСКУЭ и общедомовых приборов учёта электрической энергии при проведении капитального ремонта МКД. Затраты составят 2 млрд руб. в год, годовой эффект – 1 млрд руб.

Третье предложение направлено на повышение энергетической эффективности в электроэнергетике за счёт более масштабного внедрения парогазовых технологий на базе газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, при модернизации крупных ГРЭС. Инвестиции в развитие высокотехнологичных производств, по расчётам, составят 1 трлн руб. (в 2027-2035 годах), прямой и косвенный эффекты от экономии топлива – 220 млрд руб.

Четвёртое предложение касается реализации типовых энергоэффективных мероприятий в бюджетном секторе, таких как, установка индивидуальных тепловых пунктов с приборами учета тепла и переход на энергоэффективное освещение. Затраты составят порядка 6 млрд руб. в год бюджетных средств в течение 10 лет, а эффект – 7 млрд руб. в год. Это позволит, напрямую сократить в последствии финансовую нагрузку на бюджет за счёт снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Пятым предложением является обеспечение софинансирования энергосбережения и повышения энергоэффективности (в том числе, энергосервисной деятельности) за счёт использование механизма льготного кредитования субъектов МСП по "Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства" и предоставление кредитов компаниям по льготной ставке 9.6% годовых.

Последним предложением предусматривается снижение размера и срока предоставления обеспечения энергосервисного контракта, а также распространение системы факторинга при реализации энергосервисных договоров. По расчётам, это позволит увеличить объём заключаемых энергосервисных договоров на 2 млрд руб. ежегодно.

Таким образом, первоочередные предложения Минэкономразвития по повышению энергетической эффективности способны приносить прямой и косвенный эффект от экономии энергетических ресурсов до 240 млрд руб. ежегодно и за 10 лет их реализации снизить энергоёмкость ВВП за счёт технологического фактора на 6% относительно 2018 года.

"AK&M" от 10.02.2020
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