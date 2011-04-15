Уставный капитал ЛУКОЙЛа снизился до 17.321 млн руб.

ПАО "ЛУКОЙЛ" сообщило о том, что сегодня, 10 февраля 2020 года, состоялось погашение 22134238 обыкновенных акций компании, в результате чего общее количество выпущенных обыкновенных акций сократилось до 692865762 штук, а уставный капитал снизился до 17321644.05 руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Погашение акций осуществлено на основании решения внеочередного собрания акционеров компании от 3 декабря 2019 года об уменьшении уставного капитала ПАО "ЛУКОЙЛ" путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества.



Устав ЛУКОЙЛа с изменениями, отражающими уменьшение уставного капитала, будет доступен на сайте компании после регистрации изменений.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 13.2% до 520.9 млрд руб. с 460.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 5.929 трлн руб., что на 1.1% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - 5.993 трлн руб. Показатель EBITDA вырос на 14.5% и составил 958 млрд руб. против 836.5 млрд руб.







"AK&M" от 10.02.2020