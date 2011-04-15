Российские инвесторы осторожничают с оглядкой на вирус

Не сумев развить импульс восстановления, российский фондовый рынок вернулся в зону отрицательных значений после робких попыток возобновления роста. По сути, никаких значимых изменений на минувших выходных не произошло. Число заболевших коронавирусом продолжает расти, что не может не беспокоить инвесторов, которые опасаются за самочувствие мировой экономики. При этом паники на площадках сейчас тоже не наблюдается – текущее поведение игроков можно охарактеризовать как сдержанный пессимизм. В этих условиях индекс МосБиржи и РТС снижаются на 0.86% и 0.59% соответственно. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана.



На рынке нефти тоже без потрясений. Котировки Brent осциллируют над уровнем 54 доллара за баррель в ожидании решения ОПЕК+. Разговоры о том, что группа экспортеров намеревается продлить текущую сделку до конца года, помогают удерживать цены хотя бы от нового витка распродаж, хотя понижательные риски по-прежнему преобладают в сырьевом сегменте. С другой стороны, восстановлению фьючерсов мешают слухи о том, что министры ОПЕК+ пока не планируют проводить досрочную встречу. В целом обстановка на рынке черного золота остается напряженной как из-за китайской эпидемии, так и на фоне неопределенности в ОПЕК. Соответственно, медвежьи риски по-прежнему превалируют.



В этом контексте перспективы рубля остаются негативными. Утренние попытки отскока не получили развития, и доллар вернулся к уровням вблизи отметки 64 руб. Так, пара снова вплотную приблизилась к 200-дневной скользящей средней и в случае активизации бегства от рисков вполне может вернуться за ее пределы. Подтверждение пробоя психологического сопротивления 64 руб. откроет путь к новым максимумам. В роли поддержки выступает 100-дневная скользящая средняя в районе 63.30 руб.













"AK&M" от 10.02.2020