Пассажиропоток авиакомпаний РФ за январь вырос на 6.4% до 8.86 млн

Пассажиропоток авиакомпаний РФ за январь 2020 года вырос на 6.4% до 8.86 млн по сравнению с годом ранее. Об этом сообщила Росавиация.



Пассажирооборот увеличился на 8.8% и достиг отметки в 23.8 млрд пассажирокилометров.



Пассажиропоток S7 вырос на 67% до 1.37 млн, "Победа" - на 34% до 922.92 тыс., "Уральских авиалиний" - на 15% до 692.25 тыс.



Аэрофлот сократил пассажиропоток на 5% до 2.64 млн, "Россия" - на 11% до 567.4 тыс.





"AK&M" от 10.02.2020