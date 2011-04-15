Пассажиропоток авиакомпаний РФ за январь вырос на 6.4% до 8.86 млн

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Пассажиропоток авиакомпаний РФ за январь 2020 года вырос на 6.4% до 8.86 млн по сравнению с годом ранее. Об этом сообщила Росавиация.
Пассажирооборот увеличился на 8.8% и достиг отметки в 23.8 млрд пассажирокилометров.
Пассажиропоток S7 вырос на 67% до 1.37 млн, "Победа" - на 34% до 922.92 тыс., "Уральских авиалиний" - на 15% до 692.25 тыс.
Аэрофлот сократил пассажиропоток на 5% до 2.64 млн, "Россия" - на 11% до 567.4 тыс.
"AK&M" от 10.02.2020