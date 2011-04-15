Volvo и Geely рассматривают возможность объединения бизнесов

Volvo Cars AB и Geely Automobile Holdings Ltd. рассматривают возможность объединения своих предприятий для создания сильной глобальной группы, которая ускорит финансовое и технологическое взаимодействие между двумя компаниями. Об этом говорится в сообщении сторон.



Volvo Cars и Geely создадут совместную рабочую группу для подготовки предложения для своих советов.



Сделка будет осуществляться в соответствии с правилами, регулирующими листинг ценных бумаг на фондовой бирже Гонконга, с соблюдением взаимосогласованных условий, утверждений соответствующих советов и акционеров Geely и Volvo Cars, разрешений регулирующих органов и преобладающие рыночные условия.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"