Московская Биржа расширяет линейку производных на процентные ставки

На срочном рынке Московской Биржи стартуют торги расчётными фьючерсными контрактами на ставку денежного рынка RUSFARUSD (Russian Secured Funding Average Rate USD), рассчитываемую на основании заявок и сделок российского рынка РЕПО с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) в долларах США. Об этом говорится в сообщении биржи.



Новые контракты позволят управлять рисками, связанными с изменением стоимости кредитования в долларах США на внутреннем рынке России. Покупатели фьючерса смогут хеджировать процентные доходы от размещения денежных средств под залог КСУ, а продавцы - стоимость привлеченных финансовых средств. Держатели портфелей еврооблигаций, продавая фьючерсы, уменьшат чувствительность своих активов к изменениям процентных ставок.



Цена исполнения контракта будет определяться как сто минус среднее значение ставки RUSFARUSD за расчётный месяц. С марта 2020 года по январь 2021 года включительно на бирже будут одновременно обращаться 12 контрактов с исполнением каждый месяц, в феврале будут доступны 11 контрактов. Номинал контракта - $20 тыс.



Индикатор денежного рынка RUSFAR отражает стоимость обеспеченных денег и рассчитывается на базе сделок самого ликвидного сегмента российского денежного рынка - репо с ЦК с КСУ. Более 200 участников, подключенных к рынку репо с КСУ, формируют рыночные ставки в анонимном безадресном режиме на стандартные сроки: overnight, одну неделю, две недели, один месяц, два месяца, три месяца, - 15 маркетмейкеров регулярно поддерживают котировки. В 2019 году объем операций репо с ЦК с КСУ вырос на 15.3% по сравнению с 2018 годом и составил 54 трлн руб.





"AK&M" от 10.02.2020