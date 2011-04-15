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10/02/2020
18:04

На Московской Бирже состоялось размещение структурных облигаций на 1 млрд руб. для инвестиций в коммерческую недвижимость

На Московской Бирже состоялось размещение выпуска структурных облигаций, базовым активом которых стали паи закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Сбербанк – Арендный бизнес 3" под управлением УК "Сбербанк Управление Активами". Об этом говорится в сообщении биржи.

Фонд инвестирует в коммерческую недвижимость, такую как торгово-развлекательные и бизнес-центры Москвы и Санкт-Петербурга, и управляет ими в интересах пайщиков.

Объём размещения составил 1 млрд руб., срок обращения — 4.5 года. Доходы инвесторов в ценные бумаги будут складываться из арендных платежей по объектам фонда и прироста стоимости объектов при реализации имущества фонда. Облигации предназначены только для квалифицированных инвесторов. Эмитентом является компания специального назначения "СБ Структурные продукты".

"AK&M" от 10.02.2020
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