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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 11 февраля, в размере 63.7708 руб. против 63.4720 руб. на 8 февраля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
08.02.20 - 63.4720 руб.
07.02.20 - 62.7977 руб.
06.02.20 - 63.1742 руб.
05.02.20 - 63.4342 руб.
04.02.20 - 63.9091 руб.
"AK&M" от 11.02.2020