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11/02/2020
11:40

Утечка данных клиентов "Альфа-Кредита" не угрожает клиентам Альфа-Банка

Утечка данных клиентов "Альфа-Кредита", о которой сообщает пресса, не угрожает клиентам Альфа-Банка. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Альфа-Банк не имеет никакого отношения к ООО "Альфа-Кредит", в партнёрских отношениях с этой компанией не состоит и никогда не состоял, отмечает организация.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.

"AK&M" от 11.02.2020
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