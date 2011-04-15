Утечка данных клиентов "Альфа-Кредита" не угрожает клиентам Альфа-Банка

Утечка данных клиентов "Альфа-Кредита", о которой сообщает пресса, не угрожает клиентам Альфа-Банка. Об этом сообщила пресс-служба банка.



Альфа-Банк не имеет никакого отношения к ООО "Альфа-Кредит", в партнёрских отношениях с этой компанией не состоит и никогда не состоял, отмечает организация.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.



"AK&M" от 11.02.2020