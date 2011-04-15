РЖД в праздничные дни февраля назначат дополнительные поезда

АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") в праздничные дни февраля назначит порядка 70 дополнительных рейсов поездов. Об этом говорится в сообщении компании.



"Пиковой" датой выезда пассажиров станет пятница, 21 февраля, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придётся на понедельник, 24 февраля.



Дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Чебоксары, Казань, Саранск, Пензу, Старый Оскол, Санкт-Петербург, Ижевск, Иваново, Ульяновск, Челябинск, Оренбург. Из северной столицы дополнительные поезда будут отправляться в Москву. Предусмотрены также рейсы по межрегиональным маршрутам: Ростов-Кисловодск, Ростов-Роза Хутор.



Билеты на дополнительные поезда уже сейчас можно приобрести в любой железнодорожной кассе, терминалах самообслуживания, а также на сайте РЖД и с помощью официального мобильного приложения "РЖД Пассажирам".



При сохранении повышенного спроса на билеты будут приниматься решения об увеличении количества дополнительных поездов, либо о включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 11.02.2020