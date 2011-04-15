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11/02/2020
11:58

Ингосстрах выбрал облачные сервисы Oracle Exadata Cloud at Customer для ускорения вывода новых продуктов на рынок

СПАО "Ингосстрах", одна из крупнейших российских страховых компаний, выбрала облачные сервисы Oracle Exadata Cloud at Customer для разработки и быстрого развёртывания тестовых сред своих решений, реализованных на платформе Oracle. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Основная информационная система и 95% бизнес-процессов ведущего страховщика поддерживаются СУБД Oracle, что определило выбор компании. Новая быстродоступная инфраструктура позволит Ингосстраху оперативно запускать инновационные проекты и как результат удешевить и ускорить вывод новых уникальных продуктов на рынок.

Облачные сервисы Oracle Exadata Cloud at Customer входят в портфолио сервисов Oracle Cloud at Customer ("Облако Oracle у клиента"), которые позволяют организациям получать все преимущества публичного облака Oracle в своих дата-центрах. Уникальное решение, выбранное Ингосстрахом, сочетает СУБД N 1 в мире и самую мощную платформу баз данных Oracle Exadata с простотой, оперативностью и гибкостью развертывания в облачной среде. Сервис Exadata Cloud at Customer идентичен облачному сервису Oracle Exadata Cloud Service, но размещается в дата-центре страховщика в защищённой среде. При этом выполняются федеральные законы РФ по обработке персональных данных и жёсткие внутренние требования Ингосстраха в области информационной безопасности.

Ингосстрах последовательно реализует стратегию цифровизации и внедряет передовые технологии обслуживания клиентов. Ведущая страховая компания России системно работает над улучшением клиентских сервисов, чтобы ими было пользоваться легко и удобно. Многие внедряемые продукты являются передовыми не только для отечественного, но и для мирового страхового рынка, например, сервис страхования имущества физических лиц, КАСКО с осмотром автомобиля и урегулирование убытков через мобильное приложение IngoMobile.

Для оперативного предложения клиентам новых услуг Ингосстраху необходима гибкая, масштабируемая, надёжная и экономичная платформа. Новая быстродоступная инфраструктура на основе Oracle Exadata Cloud at Customer позволит быстро выделять для каждого проекта собственную тестовую PaaS-среду, гарантировать её надёжное, отказоустойчивое функционирование и обеспечить высочайшую производительность для поддерживаемых нагрузок. Кроме того, переход на облачную модель позволяет отказаться от дорогостоящих аппаратных систем, пока используемых в компании.

Программно-аппаратный комплекс Oracle Exadata оптимизирован для повышения производительности СУБД Oracle в разы и отлично зарекомендовал себя в В2С-компаниях России. Облачные сервисы Oracle Exadata Cloud at Customer обеспечат бесшовную интеграцию с имеющимися приложениями и системами Ингосстраха, наилучшую производительность решений на СУБД Oracle и простой переход в облачную среду и обратно, что соответствует планам компании по реализации гибридной облачной стратегии.

"Такого количества клиентов и таких требований постоянной доступности сервисов, как у страховых компаний нет даже у банков. В страховом бизнесе постоянно происходят изменения, каждую неделю мы выпускаем большие релизы наших систем, поэтому быстрая и надежная разработка программного обеспечения, возможность оперативно увеличить пул ресурсов, эффективно и быстро управлять тестовыми средами имеют для нас критическое значение. И уровень нашего доверия к технологиям Oracle и Oracle Cloud очень высок. Сервисы Oracle Exadata Cloud at Customer позволят нам соответствовать требованиям цифровой эпохи, ускорить разработку уникальных предложений для клиентов, укрепить рыночные позиции и имидж передового страховщика", – говорит Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям компании "Ингосстрах".

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Oracle Cloud предлагает полный комплекс интегрированных бизнес-приложений для поддержки продаж, маркетинга, клиентского обслуживания, управления персоналом, финансами, цепочками поставок и производством и одновременно защищенную инфраструктуру второго поколения с высокой степенью автоматизации, центральным элементом которой является автономная база данных Oracle Autonomous Database.

"AK&M" от 11.02.2020
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