В Иркутской области отремонтируют пострадавшие во время наводнения жилые дома

В Иркутской области отремонтируют жилые дома, пострадавшие во время наводнения. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России, которая провела проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта трёх многоквартирных домов на улице Ленина в Тулуне.



По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.



Напомним, в конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение, которое не только унесло человеческие жизни, но и частично разрушило социальную инфраструктуру, нанеся многомиллиардный ущерб. В зону затопления попали десятки населенных пунктов. Одним из наиболее пострадавших оказался город Тулун. В рамках Региональной программы капитального ремонта Иркутской области были подготовлены проекты капитального ремонта нескольких пострадавших в городе зданий, достоверность определения сметной стоимости которых подтвердили эксперты Главгосэкспертизы.



Согласно представленным материалам, планируется провести капитальный ремонт жилых домов 8, 9 и 10 по улице Ленина, расположенных в зоне высокой сейсмичности. Пятиэтажные панельные дома с подвальными помещениями были затоплены на уровне первого этажа: в стенах появились трещины, грибковая плесень, уничтожена внутренняя отделка, нарушена заделка швов между панелями, деформированы полы и дверные блоки. Также было зафиксировано нарушение поверхностного водоотвода, провалы грунта около зданий, отсутствие отмосток и гидроизоляции стен подвалов. Установлено и отсутствие защиты закладных деталей и соединительных элементов, что привело к возникновению сильной коррозиия и многих других дефектов.



По итогам обследования было принято решение о проведении капитального ремонта подвалов, подъездов и фасадов домов. Так, здесь проведут очистку конструкций от ила и грязи, антисептическую обработку пораженных грибком поверхностей, ремонт штукатурки, окраску стен и потолков, восстановление полов в подвальных помещениях, ремонт входов и отмостки, замену сетей электроснабжения на лестничных клетках.



Проектную документацию по рассматриваемым объектам подготовил технический заказчик - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, из средств которого и будут профинансированы работы.



Ранее ход строительства объектов в Тулуне проинспектировал замглавы Минстроя России Дмитрий Волков, который в рамках рабочего визита в Иркутскую область провёл ряд совещаний с профильными региональными министерствами, строителями и главами муниципалитетов по вопросам реализации федеральной программы восстановления региона после разрушительных паводков. "Стройка в Тулуне набирает темп. Это - поэтапная работа, рассчитанная на несколько категорий населения - тех, кто пострадал в результате чрезвычайной ситуации, и тех, чьи жилищные условия будут улучшены в рамках различных социальных программ", - заявил Дмитрий Волков.



"AK&M" от 11.02.2020