Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/02/2020
12:13

S7 и "Домодедово" запустили сортировку мусора с рейсов

S7 Airlines и "Домодедово" и начали сортировку непищевых отходов, которые накапливаются от комплектов бортового питания во время обслуживания рейсов. Об этом говорится в сообщении сторон.

Технология впервые была применена сегодня, 11 февраля, на рейсе S7 3042 Братск-Москва.

Теперь снек-боксы с каждого рейса S7 Airlines, прилетающего в "Домодедово", проходят сортировку, после чего прессуются и отправляются на переработку. В сутки с рейсов S7 Airlines собирается около 20 тыс. снек-боксов, что соответствует примерно 1.5 т отходов. Таким образом, ежемесячно S7 Airlines и аэропорт будут направлять на переработку порядка 45 т отходов.

На фабрике бортового питания аэропорта "Домодедово" установлен специальный сепаратор, который позволяет рассортировать мусор по его типу: касалетки, пластиковые приборы и сами снек-боксы попадают в отдельные контейнеры. Дополнительно сотрудники фабрики используют контейнеры для ручной сортировки, куда попадают касалетки после удаления из них остатков пищи. Прессы существенно уменьшают объём собранного мусора: например, картонные снек-боксы - в 10 раз.

S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.

ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Единственный российский аэропорт, который на регулярной основе обслуживает Airbus А380.

"AK&M" от 11.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100