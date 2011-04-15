S7 и "Домодедово" запустили сортировку мусора с рейсов

S7 Airlines и "Домодедово" и начали сортировку непищевых отходов, которые накапливаются от комплектов бортового питания во время обслуживания рейсов. Об этом говорится в сообщении сторон.



Технология впервые была применена сегодня, 11 февраля, на рейсе S7 3042 Братск-Москва.



Теперь снек-боксы с каждого рейса S7 Airlines, прилетающего в "Домодедово", проходят сортировку, после чего прессуются и отправляются на переработку. В сутки с рейсов S7 Airlines собирается около 20 тыс. снек-боксов, что соответствует примерно 1.5 т отходов. Таким образом, ежемесячно S7 Airlines и аэропорт будут направлять на переработку порядка 45 т отходов.



На фабрике бортового питания аэропорта "Домодедово" установлен специальный сепаратор, который позволяет рассортировать мусор по его типу: касалетки, пластиковые приборы и сами снек-боксы попадают в отдельные контейнеры. Дополнительно сотрудники фабрики используют контейнеры для ручной сортировки, куда попадают касалетки после удаления из них остатков пищи. Прессы существенно уменьшают объём собранного мусора: например, картонные снек-боксы - в 10 раз.



S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Единственный российский аэропорт, который на регулярной основе обслуживает Airbus А380.



"AK&M" от 11.02.2020