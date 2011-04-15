Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/02/2020
12:11

"Лента" опровергла информацию об утечке базы данных клиентов

"Лента" опровергла информацию об утечке базы данных клиентов. Об этом сообщила пресс-служба ритейлера.

На прошлой неделе в средствах массовой информации появились сведения о возможной утечке данных клиентов "Ленты" в Москве и Московской области. Компания провела внутреннее расследование появившейся информации. Расследование не подтвердило факта утечки данных.

Компания привлекла внешнего независимого эксперта для проверки информации о возможной утечке. Расследование, проведённое третьей стороной, также не подтвердило факта утечки данных клиентов "Ленты".

"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Компания управляет гипермаркетами и упермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. Компания также оперирует собственными распределительными центрами. "Лента" имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом LNTA. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития.

Чистый убыток "Ленты" по МСФО за первое полугодие 2019 года составил 4.5 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 2.2% по сравнению с чистой прибылью 5.2 млрд руб. и рентабельностью 2.7% годом ранее. Выручка выросла на 3.1% до 199.2 млрд руб. со 193.2 млрд руб. Показатель EBITDA составил 16.1 млрд руб., что на 5.7% ниже показателя за первое полугодие 2018 года - 17.1 млрд руб.

Совокупная выручка "Ленты" за 2019 год выросла на 1% до 417.5 млрд руб. с 413.6 млрд руб. годом ранее. За этот период было открыто в общей сложности 8 гипермаркетов и 3 супермаркета, в тот же период закрыто 3 гипермаркета и 7 супермаркетов.

Совокупная выручка в IV квартале 2019 года сократилась на 1.4% до 117.9 млрд руб. со 119.6 млрд руб. годом ранее. "Лента" открыла четыре гипермаркета, один гипермаркет был закрыт. Общее число магазинов "Ленты" по состоянию на 31 декабря 2019 года составило 380, в том числе 249 гипермаркетов и 131 супермаркет.

"AK&M" от 11.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100