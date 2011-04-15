"Лента" опровергла информацию об утечке базы данных клиентов. Об этом сообщила пресс-служба ритейлера.



На прошлой неделе в средствах массовой информации появились сведения о возможной утечке данных клиентов "Ленты" в Москве и Московской области. Компания провела внутреннее расследование появившейся информации. Расследование не подтвердило факта утечки данных.



Компания привлекла внешнего независимого эксперта для проверки информации о возможной утечке. Расследование, проведённое третьей стороной, также не подтвердило факта утечки данных клиентов "Ленты".



"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Компания управляет гипермаркетами и упермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. Компания также оперирует собственными распределительными центрами. "Лента" имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом LNTA. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития.



Чистый убыток "Ленты" по МСФО за первое полугодие 2019 года составил 4.5 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 2.2% по сравнению с чистой прибылью 5.2 млрд руб. и рентабельностью 2.7% годом ранее. Выручка выросла на 3.1% до 199.2 млрд руб. со 193.2 млрд руб. Показатель EBITDA составил 16.1 млрд руб., что на 5.7% ниже показателя за первое полугодие 2018 года - 17.1 млрд руб.



Совокупная выручка "Ленты" за 2019 год выросла на 1% до 417.5 млрд руб. с 413.6 млрд руб. годом ранее. За этот период было открыто в общей сложности 8 гипермаркетов и 3 супермаркета, в тот же период закрыто 3 гипермаркета и 7 супермаркетов.



Совокупная выручка в IV квартале 2019 года сократилась на 1.4% до 117.9 млрд руб. со 119.6 млрд руб. годом ранее. "Лента" открыла четыре гипермаркета, один гипермаркет был закрыт. Общее число магазинов "Ленты" по состоянию на 31 декабря 2019 года составило 380, в том числе 249 гипермаркетов и 131 супермаркет.



"AK&M" от 11.02.2020