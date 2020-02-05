ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 12 февраля в размере 63.9490 руб. против 63.7708 руб. на 11 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



09.02.20 - 63.7708 руб.

08.02.20 - 63.4720 руб.

07.02.20 - 62.7977 руб.

06.02.20 - 63.1742 руб.

05.02.20 - 63.4342 руб.



































































































































































"AK&M" от 11.02.2020