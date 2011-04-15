Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 февраля

Банк России установил на 12 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.9226

1 Азербайджанский манат 37.6947

100 Армянских драмов 13.3575

1 Белорусский рубль 29.2298

1 Болгарский лев 35.6699

1 Бразильский реал 14.7873

100 Венгерских форинтов 20.6564

1000 Вон Республики Корея 54.0541

10 Гонконгских долларов 82.3724

10 Датских крон 93.3603

1 Доллар США 63.9490

1 Евро 69.7684

100 Индийских рупий 89.7341

100 Казахстанских тенге 16.9032

1 Канадский доллар 48.1000

100 Киргизских сомов 91.5163

10 Китайских юаней 91.6542

10 Молдавских леев 36.2523

1 Новый туркменский манат 18.2973

10 Норвежских крон 68.9923

1 Польский злотый 16.3632

1 Румынский лей 14.6330

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.6779

1 Сингапурский доллар 46.0761

10 Таджикских сомони 65.9676

1 Турецкая лира 10.6009

10000 Узбекских сумов 67.1451

10 Украинских гривен 26.1825

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.5198

10 Чешских крон 27.9058

10 Шведских крон 66.1560

1 Швейцарский франк 65.3675

10 Южноафриканских рэндов 42.9277

100 Японских иен 58.1804

"AK&M" от 11.02.2020