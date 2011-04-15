Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 февраля

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Банк России установил на 12 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.9226
1 Азербайджанский манат 37.6947
100 Армянских драмов 13.3575
1 Белорусский рубль 29.2298
1 Болгарский лев 35.6699
1 Бразильский реал 14.7873
100 Венгерских форинтов 20.6564
1000 Вон Республики Корея 54.0541
10 Гонконгских долларов 82.3724
10 Датских крон 93.3603
1 Доллар США 63.9490
1 Евро 69.7684
100 Индийских рупий 89.7341
100 Казахстанских тенге 16.9032
1 Канадский доллар 48.1000
100 Киргизских сомов 91.5163
10 Китайских юаней 91.6542
10 Молдавских леев 36.2523
1 Новый туркменский манат 18.2973
10 Норвежских крон 68.9923
1 Польский злотый 16.3632
1 Румынский лей 14.6330
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.6779
1 Сингапурский доллар 46.0761
10 Таджикских сомони 65.9676
1 Турецкая лира 10.6009
10000 Узбекских сумов 67.1451
10 Украинских гривен 26.1825
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.5198
10 Чешских крон 27.9058
10 Шведских крон 66.1560
1 Швейцарский франк 65.3675
10 Южноафриканских рэндов 42.9277
100 Японских иен 58.1804
"AK&M" от 11.02.2020