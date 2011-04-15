ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7.9%

ВТБ снижает ставки на 0.5 п.п. по всей линейке ипотечных программ. Об этом говорится в сообщении банка.



Кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7.9% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8.5%.



Ипотека под 7.9% годовых доступна клиентам ВТБ при оформлении кредита на покупку жилья при первоначальном взносе от 50%. Дополнительный дисконт в размере до 0.6 п.п. доступен активным пользователям "Мультикарты" и "Мультикарты-Привилегия" с подключенной опцией "Заёмщик". Скидка от базовой ставки по кредиту для зарплатных клиентов ВТБ составит 0.5 п.п. Рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, они смогут под 8.3%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку - 7.8% при первоначальном взносе от 50%.



По итогам 2019 года портфель банка в сегменте жилищных кредитов вырос на 20% до 1.69 трлн руб., объём выдачи ипотеки достиг рекордных 675 млрд руб. В январе 2020 года тренд продолжился: по сравнению с январём 2019 года банк нарастил объём выдачи на 20% до 48.8 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 11.02.2020