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11/02/2020
13:35

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию АП с самолётом ЮТэйр

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиационного происшествия с самолётом ЮТэйр. Об этом говорится в сообщении МАК.

Комиссия приступила к работе.
Напомним, 9 февраля 2020 года в аэропорту Усинска Республики Коми (РФ) произошло авиационное происшествие с самолётом Boeing 737-500 VQ-BPS, принадлежащим ПАО "ЮТэйр". По имеющейся информации, находившиеся на борту члены экипажа и пассажиры не пострадали. ВС получило повреждения.

ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.

Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.


"AK&M" от 11.02.2020
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