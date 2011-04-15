Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию АП с самолётом ЮТэйр

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиационного происшествия с самолётом ЮТэйр. Об этом говорится в сообщении МАК.



Комиссия приступила к работе.

Напомним, 9 февраля 2020 года в аэропорту Усинска Республики Коми (РФ) произошло авиационное происшествие с самолётом Boeing 737-500 VQ-BPS, принадлежащим ПАО "ЮТэйр". По имеющейся информации, находившиеся на борту члены экипажа и пассажиры не пострадали. ВС получило повреждения.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.





"AK&M" от 11.02.2020