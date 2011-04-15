В России отзывают 332 автомобиля Renault Logan и Sandero. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, произведённые с марта по май 2019 года.



Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоблюдение технического процесса сварки подрамника.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс).



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет произведена проверка на наличие 16 сварных швов на подрамнике передней подвески, а также замена подрамника в случае необходимости.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 11.02.2020