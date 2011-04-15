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11/02/2020
13:32

Скорректированная чистая прибыль "Полюса" за 2019 год выросла на 20% до $1.587 млрд

Скорректированная чистая прибыль "Полюса" за 2019 год выросла на 20% до $1.587 млрд с $1.326 млрд годом ранее, что прежде всего отражает рост операционной прибыли в течение года. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания увеличила реализацию золота на 23% до 2.878 млн унций. Росту объёма реализации главным образом способствовало увеличение производства аффинированного золота на Наталкинской ЗИФ после выхода на проектную мощность в декабре 2018 года, а также рост производства золота в концентрате с Олимпиады.

Выручка составила $4005 млн, превысив на 37% показатель за 2018 год, в основном благодаря увеличению объема производства аффинированного золота на Наталке и росту производства золота в концентрате на Олимпиаде. Помимо этого, средняя цена реализации аффинированного золота на 11% превысила уровень предыдущего года и составила $1403 за унцию.

Cкорректированный показатель EBITDA группы вырос на 44% до $2.680 млрд Положительная динамика связана с увеличением производства после выхода Наталкинской ЗИФ на проектную мощность и увеличением производства флотоконцентрата на Олимпиаде. Рост показателя ТСС на унцию был нивелирован повышением в 2019 году цены на золото.

ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире.

"Полюс" обладает вторыми крупнейшими запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 64.4 млн унций) - фундаментом устойчивого роста производства.

Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.


"AK&M" от 11.02.2020
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