МТС привлекли 30 млрд руб. у ВТБ для рефинансирования долга

ПАО "МТС" привлекло шестилетний кредит Банка ВТБ на 30 млрд руб. для рефинансирования текущего долга компании. Об этом говорится в сообщении оператора.



Кредит предоставлен в рамках возобновляемой кредитной линии на 80 млрд руб., открытой в мае 2018 года. Привлечённые средства будут направлены на досрочное погашение одного из действующих кредитов МТС, истекающего в 2020 году.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.





"AK&M" от 11.02.2020