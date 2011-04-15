Госдума в третьем чтении приняла закон "О вольерной охоте". Об этом говорится в материалах нижней палаты парламента.



Животных для охоты в полувольных условиях будут разводить в просторных вольерах, а при нарушении требований к их содержанию у владельцев охотхозяйства отзовут лицензию.



Так, в соответствии с документом минимальная площадь таких угодий - 50 га. Животные будут собственностью охотпользователей.



Охота будет вестись по путёвкам. На таких животных не должны распространяться лимит и квоты добычи, а также сезонные ограничения. Перечень объектов охотничьей инфраструктуры определит Правительство, а требования к земельному участку - Министерство природных ресурсов.



Граждане не смогут находиться на таких огороженных лесных участках без соответствующего разрешения.



Ранее председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сказал, что внесение этих поправок в законодательство позволит увеличить количество диких животных, которые живут в естественной среде обитания. Об этом свидетельствует опыт России и других стран.



"AK&M" от 11.02.2020