На северо-востоке столицы построят мост через Яузу и обновят 5 км дорог. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, объявлен конкурс на разработку проекта реконструкции дорог в районах Ростокино и Алексеевский.



"Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 февраля. Работы нужно выполнить в течение одного года и восьми месяцев с даты заключения контракта", - сказал Рафик Загрутдинов, цитируемый в сообщении.



По его словам, здесь будет построено и обновлено более 5 км дорог. Победителю конкурса в проекте необходимо предусмотреть строительство и реконструкцию: улицы Бажова (650 м), Рижского проспекта (810 м), Рижского переулка (300 м), улицы Новоалексеевская (390 м), улицы Маломосковская (540 м), улицы Староалексеевская (300 м), проектируемого проезда 128 (400 м), улицы 1-я Мытищинская (1100 м), разворотной площадки для общественного транспорта, пешеходного моста через Яузу и тротуары, установку шумозащитных экранов и замену окон в ближайших домах, благоустройство и озеленение территории.



"AK&M" от 11.02.2020