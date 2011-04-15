График переселения по реновации будет готов в первой половине 2020 года. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Этапы и сроки переселения участников программы реновации станут известны после утверждения проектов планировок кварталов, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, слова которого приводятся в сообщении.



Сейчас информация о сроках расселения конкретного дома предоставляется жителям за несколько месяцев. Непосредственно перед переселением они получают письма с предложением о переезде. После оформления согласия жителям необходимо подписать договор мены - этот документ фактически завершает процесс получения нового жилья.



По предварительным оценкам, для расселения всех жителей сносимых домов по программе реновации нужно построить порядка 24-25 млн кв. м жилья. Площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, что в сносимых пятиэтажках.



"Темпы переселения довольно высокие: на сегодня в новые квартиры уже въехали более 14 тыс. человек, ордера получили более 22 тыс. жителей", - уточнил С.Лёвкин.



"AK&M" от 11.02.2020