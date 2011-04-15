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11/02/2020
19:10

В московском районе Перово построят снегоплавильный пункт

В московском районе Перово построят снегоплавильный пункт. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, слова которой приводятся в сообщении, "комплекс сможет переработать до 7 тыс. куб. м осадков в сутки. На участке разместится снегоплавильная камера, сепараторы-дробилки для очистки от крупного мусора, насосная станция и площадка для временного складирования снега. Там же проложат и модернизируют систему подземных подводящих и отводящих трубопроводов. Для персонала построят двухэтажный производственно-бытовой павильон. Возведение капитальных зданий не требуется".

Помимо этого, проложат новый участок канализационной сети и реконструируют коллектор, построят отдельно стоящую трансформаторную подстанцию.

Также обновят около километра дороги, чтобы улучшить подъездные пути к снегоплавильному пункту. Проезжую часть от 2-й улицы Энтузиастов вдоль полосы железной дороги Рязанского направления расширят, сделают пешеходный тротуар.

"AK&M" от 11.02.2020
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