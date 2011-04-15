В московском районе Перово построят снегоплавильный пункт. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, слова которой приводятся в сообщении, "комплекс сможет переработать до 7 тыс. куб. м осадков в сутки. На участке разместится снегоплавильная камера, сепараторы-дробилки для очистки от крупного мусора, насосная станция и площадка для временного складирования снега. Там же проложат и модернизируют систему подземных подводящих и отводящих трубопроводов. Для персонала построят двухэтажный производственно-бытовой павильон. Возведение капитальных зданий не требуется".



Помимо этого, проложат новый участок канализационной сети и реконструируют коллектор, построят отдельно стоящую трансформаторную подстанцию.



Также обновят около километра дороги, чтобы улучшить подъездные пути к снегоплавильному пункту. Проезжую часть от 2-й улицы Энтузиастов вдоль полосы железной дороги Рязанского направления расширят, сделают пешеходный тротуар.



"AK&M" от 11.02.2020