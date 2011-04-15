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11/02/2020
15:22

Участки для ИЖС в поселении Вороновское выставят на торги

В поселении Вороновское Новой Москвы выставят на торги для индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) шесть земельных участков. Об этом заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Их площадь - от 0.06 до 0.3 га. На них можно будет возвести объекты ИЖС площадью от 280 кв. метров до 1.1 тыс. "квадратов", - сказала А.Пятова.

Решение выставить участки на торги принято Градостроительно-земельной комиссией (ГЗК) города, которую возглавляет мэр Сергей Собянин.

"AK&M" от 11.02.2020
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