ЦБ объявил учётную цену золота на 12 февраля - 3223.20 руб./г против 3227.24 руб./г на 11 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 12 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3223.20 руб./грамм
Серебро: - 36.57 руб./грамм
Платина: - 1984.05 руб./грамм
Палладий: - 4788.44 руб./грамм
----------------------------------------
Цены за последние 5 дней, руб./грамм
05.02 06.02 07.02 08.02 11.02
Золото 3204.39 3152.67 3159.22 3200.38 3227.24
Серебро 36.24 36.01 35.57 36.25 36.43
Платина 1998.67 1972.19 1970.54 1977.41 1988.77
Палладий 4902.85 5043.21 4873.85 4771.09 4853.01