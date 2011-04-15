Альфа-Банк улучшил условия по ипотечным кредитам. Об этом говорится в сообщении банка.



Теперь клиенты могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7.99%, на вторичное от 8.39% и на рефинансирование от 8.49% Ставки снижены до 0.4 п.п.



Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от 3 до 30 лет. Также клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом собственных средств заёмщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.



Ипотечный портфель Альфа-Банка за прошедший год увеличился более чем в 3 раза и на 1 января 2020 года составил 111.4 млрд руб.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.



"AK&M" от 11.02.2020