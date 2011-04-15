Заместителем председателя правления Сбербанка назначена О.Голодец

Заместителем председателя правления Сбербанка назначена Ольга Голодец. Об этом говорится в сообщении банка.



В этой должности она будет курировать проекты цифрового GR и индустрию здравоохранения, а также сфокусируется на усилении роли Сбербанка как одного из ключевых драйверов диджитализации в стране.



О.Голодец вступит в должность после получения соответствующего согласования от Центрального банка Российской Федерации.



До прихода в Сбербанк О.Голодец работала в Правительстве Российской Федерации, где в должности вице-премьера в разные периоды курировала вопросы социального развития, образования, культуры, спорта и туризма.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 11.02.2020