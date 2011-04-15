Два инвестора претендуют на коммерческую застройку ТПУ "Тимирязевская-1". Об этом говорится в сообщении Департамента города Москвы по конкурентной политике, который выступил организатором торгов.



Победителю будут переданы в аренду единым лотом два земельных участка. На первом из них можно построить многофункциональный комплекс площадью 11 тыс. кв. м. На втором - плоскостную парковку. Оба участка находятся в составе ТПУ "Тимирязевская-1" и располагаются вдоль Дмитровского шоссе.



"Коммерческая застройка транспортно-пересадочных узлов - это не только гарантия окупаемого бизнес-проекта, но и важная социальная задача. Учитывая все это, в торгах за такие объекты участвуют преимущественно крупные застройщики. Требования, которые выдвигаются к будущему победителю конкурсной документацией, приводят к небольшой конкуренции на торгах. Так, на право покупки 99% доли в уставном капитале ООО "Тимирязевская-1" подали заявки две компании", - рассказал о предварительных результатах конкурса руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, цитируемый в сообщении.



Стартовая цена продажи лота составляла 73.7 млн руб. Будущий победитель будет известен в конце февраля 2020 года.



"Формат открытого конкурса позволяет выбрать добросовестного подрядчика для коммерческой застройки ТПУ. После подачи заявок конкурсная комиссия в течение некоторого времени рассматривает соответствие претендентов квалификационным требованиям и конкурсной документации. Существуют ценовые и неценовые критерии для участия в конкурсе. Так, 50 процентов приходится на цену договора купли-продажи, которую готов заплатить победитель. Ещё 25% - на опыт реализации девелоперских проектов на территории России, и 25% - на совокупность размера выручки и размера чистых активов. Обе заявки на право коммерческой застройки ТПУ "Тимирязевская-1" будут рассмотрены по каждому из критериев, после чего в конце февраля станет известен победитель", - заключил И.Щербаков.



В настоящее время станцию метро "Тимирязевская" для пересадки используют 14.5 тыс. человек, одноименную железнодорожную платформу МЖД - 6.9 тыс. человек, маршруты автобусов - 5.4 тыс. человек.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 11.02.2020